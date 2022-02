Atalanta, il direttore operativo Spagnolo: “Non servono commenti” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Non servono commenti. E questa per chi non avesse capito. Segna lui”, cioè Malinovskyi anche se la rete dell’Atalanta è annullata per un fuorigioco di Hateboer. E’ il direttore operativo del club bergamasco, Roberto Spagnolo a rompere il silenzio stampa deciso della società dopo la sconfitta con polemiche contro la Fiorentina al Franchi. Il dirigente sui social ha commentato con due post sul proprio profilo Instagram, con un replay e un fermo immagine, l’episodio contestato al 16? del secondo tempo, il gol dell’ucraino su lancio di Giuseppe Pezzella annullato per il fuorigioco di Hans Hatebober. L’esterno non gioca la palla, ma la contende: per questo motivo l’arbitro annulla. Ma in casa Atalanta non sono d’accordo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Non. E questa per chi non avesse capito. Segna lui”, cioè Malinovskyi anche se la rete dell’è annullata per un fuorigioco di Hateboer. E’ ildel club bergamasco, Robertoa rompere il silenzio stampa deciso della società dopo la sconfitta con polemiche contro la Fiorentina al Franchi. Il dirigente sui social ha commentato con due post sul proprio profilo Instagram, con un replay e un fermo immagine, l’episodio contestato al 16? del secondo tempo, il gol dell’ucraino su lancio di Giuseppe Pezzella annullato per il fuorigioco di Hans Hatebober. L’esterno non gioca la palla, ma la contende: per questo motivo l’arbitro annulla. Ma in casanon sono d’accordo. SportFace.

