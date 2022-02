Wta Doha 2022: programma, orari ed ordine di gioco domenica 20 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 1000 di Doha (hard) per la giornata di domenica 20 febbraio. Si scende in campo sul cemento qatariota con gli incontri di primo turno. Tantissimi i match interessanti. Sul campo centrale occhi puntati in particolare sulla sfida tra la svizzera Belinda Bencic e la campioncina danese Clara Tauson. Sarà protagonista anche la biellorussa Victoria Azarenka opposta all’ostica kazaka Julia Putintseva. Sarà battaglia anche sui campi secondari dove spicca un appassionante derby a stelle e strisce, quello tra l’ex campionessa Slam Sofia Kenin ed Ann Li. Promette scintille anche la sfida tra l’altra statunitense, Amanda Anisimova, contro la potente brasiliana Beatriz Haddad Maia. Da non dimenticare anche l’unico ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 1000 di(hard) per la giornata di20. Si scende in campo sul cemento qatariota con gli incontri di primo turno. Tantissimi i match interessanti. Sul campo centrale occhi puntati in particolare sulla sfida tra la svizzera Belinda Bencic e la campioncina danese Clara Tauson. Sarà protagonista anche la biellorussa Victoria Azarenka opposta all’ostica kazaka Julia Putintseva. Sarà battaglia anche sui campi secondari dove spicca un appassionante derby a stelle e strisce, quello tra l’ex campionessa Slam Sofia Kenin ed Ann Li. Promette scintille anche la sfida tra l’altra statunitense, Amanda Anisimova, contro la potente brasiliana Beatriz Haddad Maia. Da non dimenticare anche l’unico ...

sportface2016 : #WtaDoha | Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di domenica 20 febbraio - ForumUni : Sono in corso il torneo WTA 1000 di Doha in Qatar e il torneo WTA 250 di Guadalajara in Messico che entrambi si gio… - livetennisit : WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE) - sportface2016 : Tabellone #WTADoha 2022: #Sabalenka numero 1, c'è #Paolini - Ubitennis : Il tabellone del WTA 1000 di Doha: presenti 8 top 10, Paolini-Mertens al primo turno -