Ucraina | Pino il mercenario messinese latitante ricercato in Donbass

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – La latitanza diRusso, il ‘di 29 anni con la passione del kalashnikov, e che da anni vive nel, è iniziata il 27 aprile del 2021, quando il Tribunale di Messina ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del Riesame nel luglio 2021. Il giovane, che non è mai tornato in Italia, come confermano fonti investigative all’Adnkronos, è ancoracon l’accusa di avere violato la convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989. Giuseppe Russo, chiamato ‘’, è rimasto a combattere al fianco delle milizie filorusse nel conflitto armato nel territorio ...