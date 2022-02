Ucraina, Borrell: grave preoccupazione per spiegamento forze russe (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Unione europea ha affermato oggi, per bocca dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, di ritenere una "grave preoccupazione" il "massiccio dispiegamento di forze armate della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Unione europea ha affermato oggi, per bocca dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep, di ritenere una "" il "massiccio didiarmate della ...

Advertising

Ecatetriformis : RT @bordoni_russia: Dal 2014 l'Unione europea ha speso 17 miliardi di euro per l'Ucraina, più che per qualsiasi altro paese, ha affermato J… - Blu_di_Russia : RT @bordoni_russia: Dal 2014 l'Unione europea ha speso 17 miliardi di euro per l'Ucraina, più che per qualsiasi altro paese, ha affermato J… - drawerin : Occidente no cederá Ucrania. Borrell fredda Kiev: dalla UE nessuno Stato membro ha ricevuto così tanti soldi come l… - lettera_mosca : RT @bordoni_russia: Dal 2014 l'Unione europea ha speso 17 miliardi di euro per l'Ucraina, più che per qualsiasi altro paese, ha affermato J… - newterminalboy : @FiorellaMannoia Beh, l'UE ha dato all'Ucraina 17 miliardi di euro dal 2014 (l'ha detto Borrell), chissa' dove sono… -