Sognate uno sguardo come quello di Bambi? Allora dovete sapere tutto della laminazione, il trattamento ciglia per eccellenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi 19 febbraio, si celebra il Lash Day 2022, ovvero la giornata in cui ciglia e sopracciglia sono le vere protagoniste. Non solo mascara e sieri rinforzanti e allunganti per prendersi cura dello sguardo ma anche trattamenti ad hoc che assicurano ciglia naturalmente più folte e lunghe, come ad esempio la laminazione. Ma come funziona esattamente? Antonella Zito, titolare del salone Oh La Lash Beauty Bar di Monza iscritto alla piattaforma e Francesca Ragone, make-up artist e founder del brand Beyouty, ci svelano tutte le curiosità e i consigli sul trattamento ciglia del momento. Mascara e sieri ... Leggi su iodonna (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi 19 febbraio, si celebra il Lash Day 2022, ovvero la giornata in cuie sopracsono le vere protagoniste. Non solo mascara e sieri rinforzanti e allunganti per prendersi cura delloma anche trattamenti ad hoc che assicuranonaturalmente più folte e lunghe,ad esempio la. Mafunziona esattamente? Antonella Zito, titolare del salone Oh La Lash Beauty Bar di Monza iscritto alla piattaforma e Francesca Ragone, make-up artist e founder del brand Beyouty, ci svelano tutte le curiosità e i consigli suldel momento. Mascara e sieri ...

