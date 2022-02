Smalto: ecco cosa succede se metti troppo spesso lo smalto (Di sabato 19 febbraio 2022) metti spesso lo smalto sui piedi? forse non sai che esistono molti pericoli nel svolgere questa pratica di bellezza. Vediamo perché e cosa potrebbe accadere. smalto piedi: ecco perché non dovresti metterloMoltissime donne hanno l’abitudine di mettere lo smalto sui piedi, questa pratica è molto diffusa con l’arrivo dell’estate, sopratutto quando dobbiamo preparare il nostro corpo per la spiaggia o quando vogliamo mettere delle scarpe aperte. In molte non sanno che in realtà l’uso di smalto eccessivo può causare una serie di problemi non molto piacevoli. A rivelarlo è stato il Collegio Ufficiale dei Podologi della Comunità di Valencia. Stando a quanto è emerso da ... Leggi su formatonews (Di sabato 19 febbraio 2022)losui piedi? forse non sai che esistono molti pericoli nel svolgere questa pratica di bellezza. Vediamo perché epotrebbe accadere.piedi:perché non dovresti metterloMoltissime donne hanno l’abitudine di mettere losui piedi, questa pratica è molto diffusa con l’arrivo dell’estate, sopratutto quando dobbiamo preparare il nostro corpo per la spiaggia o quando vogliamo mettere delle scarpe aperte. In molte non sanno che in realtà l’uso dieccessivo può causare una serie di problemi non molto piacevoli. A rivelarlo è stato il Collegio Ufficiale dei Podologi della Comunità di Valencia. Stando a quanto è emerso da ...

Advertising

ruthlexexaminer : @watashiwasimona Amo io ho il QUARANTUNO sono letteralmente telespalla bob and IDGAF però si ecco tenterò di metter… - Marisab79879802 : @lucabattanta @dottorbarbieri Prof? !Ecco perché si mettono lo smalto - foocesss : C'è una coppia in metro che si tiene per mano e io gli fissavo le mani perché stavo cercando di capire chi dei due… - EItonMcCartney : RT @51m0_: Io non sono contro lo smalto sugli uomini ma va saputo portare, ecco victrolaszlo è la cosa più lontana sull'universo - 51m0_ : Io non sono contro lo smalto sugli uomini ma va saputo portare, ecco victrolaszlo è la cosa più lontana sull'universo -