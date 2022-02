Serie B LIVE | Monza-Pisa 1-1 | Parma da 2-0 a 2-2 Spal e Reggina sullo 0-0

Advertising

TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: pareggia il Pisa, rete del Parma - cascinanotizie : Monza-Pisa: 1-1 La pareggia Puscas - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Monza in vantaggio, raddoppia la Ternana - andreastoolbox : Sampdoria Empoli, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - cascinanotizie : Monza-Pisa: 1-0 Valoti porta avanti i brianzoli -

Commenta per primo E' Sampdoria - Empoli , in programma oggi alle 15, il primo match del sabato dellaA . Marco Giampaolo , tornato da poco sulla panchina dei blucerchiati, affronta un'altra squadra che ha fatto parte della sua storia di allenatore in un match delicatissimo, soprattutto per i ...... la ventiseiesima giornata del campionato diA riprende dalla sfida delle 15 tra la Sampdoria e l'Empoli. Marco Giampaolo © LaPresseI blucerchiati, guidati in panchina da Marco Giampaolo, si ...Alle 20:45, infatti, ci sarà il fischio d'inizio di Salernitana-Milan, sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. La sfida sarà visibile in diretta sia su DAZN che su SkySport; si ...Stiamo per vivere le prime partite nel quadro dei risultati di Serie C per questa 28^ giornata. Altra protagonista del girone C è il Catania: ufficialmente fallito il 22 dicembre scorso, il club etneo ...