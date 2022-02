Planimetria catastale | a cosa serve e a chi richiederla?

Advertising

propitit : RT @propitit: Scaricare planimetria catastale - Delega di un solo comproprietario - immobilioit : RT @immobilioit: Scaricare planimetria catastale - Delega di un solo comproprietario - visurasi : Planimetria catastale online: accesso anche ai collaboratori - immobilioit : Planimetria e visura catastale non coincidono con il titolo di sanatoria -

Ultime Notizie dalla rete : Planimetria catastale

Facile.it

Laè il disegno tecnico, di solito in scala 1:200, di un'unità immobiliare registrata al catasto da cui si possono desumere diverse importanti informazioni e caratteristiche dell'...... DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA AI CONCORRENTI Foto Aerea Cartografia base; Carta tecnica comunale; Tavola del P. R. G e relazione - N. T. A. del P. R. G.del Lago e delle aree ...abitazione) con superficie catastale di 545 mq circa ... Per una razionale viabilità, si dovrà realizzare una nuova strada (come da planimetria), il relativo costo è a carico della Fondazione ...Quali sono i vantaggi Con l’entrata in vigore della nuova misura, gli agenti immobiliari avranno la possibilità di verificare in poco tempo se c’è rispondenza tra la planimetria depositata al catasto ...