"Più contagiosa e peggiore": lo studio su Omicron 2 (Di sabato 19 febbraio 2022) Cresce la preoccupazione per la sottovariante Omicron 2 che avanza soprattutto nei Paesi con bassi tassi di vaccinazione. Alcuni studi la paragonano alla variante Omicron: ecco gli ultimi risultati Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Cresce la preoccupazione per la sottovariante2 che avanza soprattutto nei Paesi con bassi tassi di vaccinazione. Alcuni studi la paragonano alla variante: ecco gli ultimi risultati

Advertising

frank9you : @gervasoni1968 Omicron più contagiosa,ma meno letale di Delta ha preso il sopravvento,i vaccini contro Omicron sono… - ierogamos : @gervasoni1968 Grazie, alla variante omicron più contagiosa, e perciò endemica, ai due anni di pandemia, alle temperature in rialzo. - BoopLucy : RT @Goodvibes123321: @AdrianaSpappa @laTorreDellOrso La Svizzera da domani l'ha abolita. La Svizzera che confina con l'Italia. Forse Omicro… - niqui_nuqui : RT @juandeitaliados: @simbamar2020 @niqui_nuqui @2013_caracas En Italia ???? la idea es el control de la sociedad, seguir imponiendo medidas… - suzysolidor1900 : RT @claudeger55: @lo_osservatore @manuelaiati Vale la pena sottolineare che in caso di incidente in mare, proprio il ponte auto è quello pi… -