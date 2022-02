Park pieni e multa | Alessia | beffa doppia e tanta rabbia | ' Ti fa sentire in colpa di essere disabile'

(Di sabato 19 febbraio 2022) JESI - Parcheggi gialli per portatori di handicap puntualmente occupati. E lei, la guerriera jesinaPolita, ex campionessa di motociclismo, che sulla sedia c'è costretta dopo l ' incidente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Park pieni

corriereadriatico.it

JESI - Parcheggi gialli per portatori di handicap puntualmente occupati. E lei, la guerriera jesina Alessia Polita, ex campionessa di motociclismo, che sulla sedia c'è costretta dopo l ' incidente ......i conti con un pizzico di delusione che non ci permette di promuovere questo adattamento a... Varietà di situazioni, umorismo molto diretto Alla visita al Lunasegue un bizzarro e distruttivo ...D’accordo. Ma se vedi un cartellino disabili, ci vorrebbe un minimo di buon senso». Alessia è un fiume i piena. «Non sono i 40 euro di multa perché non mi cambia la vita. Ma quello che la gente non ...Grazie alla collaborazione con la Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. è già attivo su tutto il territorio comunale il servizio di gestione delle soste a pagamento sulle strisce blu anche ...