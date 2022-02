Nvidia GeForce NOW: login da Discord e nuovi giochi nell’ultima patch (Di sabato 19 febbraio 2022) Con un comunicato stampa fatto circolare nelle scorse ore, Nvidia ha annunciato tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento di GeForce NOW, tra cui anche una nuova funzionalità grazie alla quale sarà possibile collegarsi direttamente da Discord Per chi non ne fosse al corrente, GeForce NOW è il servizio cloud di Nvidia grazie al quale i giocatori con un qualsiasi dispositivo (che sia un PC, uno smartphone o una smart TV) di giocare a un ampio catalogo di videogiochi tramite un abbonamento mensile. Ebbene, tramite un comunicato ufficiale diffuso di recente, Nvidia ha fatto sapere del nuovo aggiornamento in arrivo per GeForce NOW, con una nuova funzionalità per collegarsi direttamente da Discord e nuovi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 febbraio 2022) Con un comunicato stampa fatto circolare nelle scorse ore,ha annunciato tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento diNOW, tra cui anche una nuova funzionalità grazie alla quale sarà possibile collegarsi direttamente daPer chi non ne fosse al corrente,NOW è il servizio cloud digrazie al quale i giocatori con un qualsiasi dispositivo (che sia un PC, uno smartphone o una smart TV) di giocare a un ampio catalogo di videotramite un abbonamento mensile. Ebbene, tramite un comunicato ufficiale diffuso di recente,ha fatto sapere del nuovo aggiornamento in arrivo perNOW, con una nuova funzionalità per collegarsi direttamente da...

