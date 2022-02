Non aprite quella porta: l’orrore unico nel capolavoro intramontabile di Tobe Hooper (Di sabato 19 febbraio 2022) In occasione dell'uscita del sequel targato Netflix, riscopriamo il classico Non aprite quella porta di Tobe Hooper, che a distanza di anni continua a mantenere intatta la sua forza orrorifica. Ci sono film che sembrano non invecchiare di un giorno. Appartengono a una dimensione quasi mitologica e, di conseguenza, senza tempo. Spesso questi film fanno parte di lunghe liste in cui vengono elencati i grandi capolavori della settima arte, pellicole d'autore che molti conoscono e che, solitamente, non appartengono a un vero e proprio genere. Eppure, un piccolo film a bassissimo budget che ha sconvolto per la prima volta il pubblico nel 1974 meriterebbe di appartenere a una di queste liste. Si tratta di un film dell'orrore unico nel suo genere, che non avrebbe bisogno di presentazioni. Non ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022) In occasione dell'uscita del sequel targato Netflix, riscopriamo il classico Nondi, che a distanza di anni continua a mantenere intatta la sua forza orrorifica. Ci sono film che sembrano non invecchiare di un giorno. Appartengono a una dimensione quasi mitologica e, di conseguenza, senza tempo. Spesso questi film fanno parte di lunghe liste in cui vengono elencati i grandi capolavori della settima arte, pellicole d'autore che molti conoscono e che, solitamente, non appartengono a un vero e proprio genere. Eppure, un piccolo film a bassissimo budget che ha sconvolto per la prima volta il pubblico nel 1974 meriterebbe di appartenere a una di queste liste. Si tratta di un film dell'orrorenel suo genere, che non avrebbe bisogno di presentazioni. Non ...

