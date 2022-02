LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tabellone e startlist. L’Italia punta alla medaglia (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL tabellone DEL Team Event OLIMPICO IL PROGRAMMA DEL Team Event OLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del Team Event olimpico, ultimo atto a cinque cerchi dello sci alpino. La gara a squadre prenderà il via con un’ora di anticipo rispetto al programma, inizio degli ottavi di finale alle 3.00 ora italiana di domani sabato 19 febbraio. La compagine azzurra sulla carta può inseguire il sogno di una medaglia, forte di un quartetto esperto nella disciplina che annovera Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Federica Brignone e Marta ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILDELOLIMPICO IL PROGRAMMA DELOLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINOBenvenuti amici e amiche di OA Sporttestuale delolimpico, ultimo atto a cinque cerchi dello sci. La gara a squadre prenderà il via con un’ora di anticipo rispetto al programma, inizio degli ottavi di finale alle 3.00 ora italiana di domani sabato 19 febbraio. La compagine azzurra sulla carta può inseguire il sogno di una, forte di un quartetto esperto nella disciplina che annovera Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Federica Brignone e Marta ...

