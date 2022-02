Limiti alle lobby estesi a Confindustria e sindacati. Appello di 42 accademici sulla legge in discussione al Senato (Di sabato 19 febbraio 2022) Ora che l’elezione del Presidente della Repubblica si è conclusa il Senato può finalmente prendere in mano le “sudfate carte” e tornare ad occuparsi di politica legislativa. Uno dei primi impegni sarà senz’altro la proposta di legge sul lobbying, che già è stata approvata alla Camera lo scorso dicembre con 339 voti favorevoli, 49 astenuti e nessun contrario. Non era mai successo in 50 anni che una legge su questo tema venisse votata in Aula. Ora il Senato avrà dunque la possibilità di correggerne un vulnus importante: l’esclusione delle associazioni imprenditoriali come Confindustria e dei sindacati dagli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa. Molti deputati hanno difeso la decisione affermando che questi soggetti in realtà svolgono attività di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Ora che l’elezione del Presidente della Repubblica si è conclusa ilpuò finalmente prendere in mano le “sudfate carte” e tornare ad occuparsi di politica legislativa. Uno dei primi impegni sarà senz’altro la proposta disuling, che già è stata approvata alla Camera lo scorso dicembre con 339 voti favorevoli, 49 astenuti e nessun contrario. Non era mai successo in 50 anni che unasu questo tema venisse votata in Aula. Ora ilavrà dunque la possibilità di correggerne un vulnus importante: l’esclusione delle associazioni imprenditoriali comee deidagli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa. Molti deputati hanno difeso la decisione affermando che questi soggetti in realtà svolgono attività di ...

