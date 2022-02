Le notizie di scienza della settimana

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Equità e inclusione: sono i cardini… - aleradioposta : Le Rubriche - Notizie Ambiente tecnologia scienza musica e cinema - meteoredit : Sapevi che la tua ombra ha un peso? A cosa serve saperlo? Ecco qualche curiosità! ???? - RaCapodistria : Il sindacato educazione, istruzione, scienza e cultura, ha deciso per lo sciopero nella scuola, annunciato per il 9… - CareersSapienza : RT @SapienzaRoma: 100 borse di studio del valore annuale di 3.255 euro a studentesse immatricolate a corsi #Stem: l’iniziativa ideata da Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza

Internazionale

Mentre il weekend delle criptovalute è in rosso , una voce fuori dal coro è Dogecoin, tirata in ballo, ancora una volta, dal suo più famoso sostenitore, Elon Musk. Scopriamo cosa ha detto sul suo ...Sono tante le possibili cause di un malfunzionamento di internet: problemi alla connessione, una tempesta solare globale che potrebbe mandarla KO o un padre decisamente arrabbiato con i suoi figli che ...«Io ho rilasciato al dottor Trinca - spiega il medico al quotidiano - una esenzione in scienza e coscienza e lo rifarei senza dubbio. Di certo non ho emesso quel certificato per le sue posizioni sul ..."Agli operatori sanitari e volontari il mio convinto e sincero grazie per l'impegno, andiamo avanti sulla via della scienza che, con dati e numeri reali, conferma che i vaccini salvano vite!", ...