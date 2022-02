Influenza | Iss | epidemia finita | in totale colpiti 4 | 1 mln italiani

Advertising

istsupsan : ??Online il nuovo bollettino Influnet ??termina periodo epidemico delle sindromi simil-influenzali ??curva scende sot… - Adnkronos : Per l’Iss l’epidemia di #influenza è finita. - robanza1 : RT @istsupsan: ??Online il nuovo bollettino Influnet ??termina periodo epidemico delle sindromi simil-influenzali ??curva scende sotto la sog… - AldoAldoni1 : RT @istsupsan: ??Online il nuovo bollettino Influnet ??termina periodo epidemico delle sindromi simil-influenzali ??curva scende sotto la sog… - infoitsalute : Influenza, Iss: 'Epidemia finita' -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza Iss

Read More Salutestagionale,: 'Epidemia finita' 18 Febbraio 2022 Finita l'epidemia di. La curva epidemica, infatti, scende sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9 ...Read More Salutestagionale,: 'Epidemia finita' 18 Febbraio 2022 Finita l'epidemia di. La curva epidemica, infatti, scende sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9 ...“Siamo in una fase importante, in cui bisogna guardare avanti” esordisce Anna Teresa Palamara, microbiologa, che dal suo posto di direttrice del Dipartimento di malattie infettive all’Istituto ...E’ quanto emerge dal bollettino della rete ‘Influnet’, il sistema di sorveglianza integrata dell’influenza dell’Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato oggi, e relativo alla settimana 7-13 ...