Highlights e gol Sampdoria-Empoli 2-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la ventiseiesima giornata di. Al Ferraris i doriani mettono tutto in discesa nel primo tempo grazie a una doppietta di super Fabio Quagliarella, finalmente tornato protagonista, e trovano tre punti fondamentali nella scorsa salvezza. Ancora un passo falso per i toscani, di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Granada-Villarreal: video, gol e highlights: Gol e spettacolo assicurati nel match valido per la venticinquesima gi… - andreastoolbox : Ascoli Alessandria 3-0, gol e highlights di Serie B | Sky Sport - sportli26181512 : Ascoli-Alessandria: video, gol e highlights: Nel match della ventiquattresima giornata della Serie B, netto success… - sportli26181512 : Monza-Pisa: video, gol e highlights: Il Pisa conquista tre punti importanti centrando una bella vittoria esterna. N… - sportli26181512 : Parma-Ternana: video, gol e highlights: Emozionante 3-2 tra Ternana e Parma nel match della ventiquattresima giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Questo match sarà visibile in diretta sui canali Sky ( TUTTI GLIDI SERIE A ). Il tabellino di Sampdoria - Empoli 2 - 0 LIVE vedi anche Serie A, Juventus - Torino 1 - 1: inDe Ligt e ...... un lasso di tempo infinito per un bomber della sua razza: 'In quella esultanza c'era tutto, la tensione per il derby, la voglia di fare una grande prestazione e di vincere, purtroppo il mioè ...Tanto spettacolo ed emozioni che sono durate fino al termine di una partita ricca di gol. Questo è quello che ci ha lasciato in eredità la sfida che ha messo di fronte Ternana e Parma.La SPAL è riuscita a passare in vantaggio al 26° minuto grazie al gol di Giuseppe Rossi, il Vicenza ha trovato la forza e la lucidità per replicare pareggiando l'incontro prima della fine del ...