GF Vip | Alex Belli dice addio all’amore libero | “Voglio l’esclusività”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6ha architettato un nuovo colpo di scena: dopo aver passato mesi a parlare di amoree di condivisione, ecco che l’attore emiliano ha deciso di cambiare le regole del gioco pur di recuperare il matrimonio con Delia Duran. Come quest’ultima, anche lui si è detto geloso e ha affermato: «La nuova regola è». La modella venezuelana, un po’ esitante, ha risposto: «Ci sarà». La coppia riuscirà a mantenere la promessa che si è appena fatta? Oppure già dalla puntata di lunedì cambieranno le carte in tavola? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Lulù Selassié è incinta? Impazza il gossip, ecco perché Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la principessa etiope, fidanzata con Manuel Bortuzzo, sarebbe incinta di due mesi ...

Delia Duran ha cercato un chiarimento con Soleil Sorge nella Casa del GF VIP confessandole di essere gelosa ma di non voler rovinare l'amicizia tra lei ed Alex. L'italo americana non ci sta ed accusa ...