(Di domenica 20 febbraio 2022) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna. concorso numero 22 9 13 15 65 74 81 Jolly 66 SuperStar 24 La prossimaLotto sarà effettuata il 22alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 160.100.000,00 € QuoteCATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€) Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 9 27.835,95 € Punti 4 780 326,62 € Punti 3 31.495 24,37 € Punti 2 495.420 5,00 € Quote Superstar CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€) 5 Stella 0 – 4 Stella 0 – 3 Stella 142 2.437,00 € 2 Stella 2.346 100,00 € 1 Stella 14.770 10,00 € 0 Stella 31.997 5,00 € Guarda il video dell’ ...

Advertising

GiGi_Lotto : Estrazione SuperEnalotto 19 Febbraio 2022 - ParliamoDiNews : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 19 febbraio – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - zazoomblog : Superenalotto numeri estrazione vincente oggi 19 febbraio - #Superenalotto #numeri #estrazione - lifestyleblogit : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 19 febbraio - - sulsitodisimone : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 19 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione SuperEnalotto

Lotto e, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 19 febbraio 2022 Sono stati ... SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/di oggi, 19 febbraio 2022 BRESCIA, IN OSPEDALE ...In 9 si aggiudicano il montepremi per il 5, rispettivamente 27.835,95 euro I numeri dell'vincente deldi oggi, 19 febbraio 2022. La combinazione vincente: 9, 13, 15, 65, 74, 81; numero jolly 66, SuperStar 24. Nessun 6 né 5+1 sono stati centrati, mentre in 9 si ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, sabato 19 febbraio 2022, in tempo reale. Anche oggi sono in programma, come ogni ...In 9 si aggiudicano il montepremi per il 5, rispettivamente 27.835,95 euro. I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 19 febbraio 2022. Jackpot del Superenalotto del 19-2-2022: ...