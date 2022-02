Covid, Speranza: “Possiamo guardare con fiducia al futuro” (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma – “Il vostro congresso arriva in un momento cruciale per la vita del nostro paese, vediamo la curva del contagio piegarsi dal lato giusto, Possiamo guardare con fiducia alle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al primo congresso di “Azione- L’Italia, sul serio”, in corso a palazzo dei Congressi, a Roma. “Questo non avviene per caso: se oggi Possiamo programmare il futuro è perchè 91% delle persone sopra i 12 anni ha completato la prima dose e anche i richiami procedono rapidamente – ha aggiunto -, nessuno si salva da solo”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma – “Il vostro congresso arriva in un momento cruciale per la vita del nostro paese, vediamo la curva del contagio piegarsi dal lato giusto,conalle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al primo congresso di “Azione- L’Italia, sul serio”, in corso a palazzo dei Congressi, a Roma. “Questo non avviene per caso: se oggiprogrammare ilè perchè 91% delle persone sopra i 12 anni ha completato la prima dose e anche i richiami procedono rapidamente – ha aggiunto -, nessuno si salva da solo”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

