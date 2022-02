Conferenza stampa Zanetti: «Non siamo inferiori a nessuno. Ci serve continuità» (Di sabato 19 febbraio 2022) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa. Le sue parole: DIFESA – «Ogni partita abbia la sua storia, abbiamo sempre un’identità chiara, che però va al di là del sistema di gioco. Più che sistema ho cambiato principi domenica, mettendoci a specchio con il Torino. Con il Genoa potrebbe non esserci la stessa esigenza. Ci serve continuità e ci serve una serie di risultati utili per acquisire fiducia, abbiamo dovuto rimettere il piede nella zona calda per tirare fuori tutto quello che abbiamo. Credo che questa squadra non sia inferiore a nessuna delle altre squadre che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Paolo, allenatore del Venezia, ha parlato inin vista della sfida contro il Genoa Paolo, allenatore del Venezia, ha parlato inin vista della sfida contro il Genoa. Le sue parole: DIFESA – «Ogni partita abbia la sua storia, abbiamo sempre un’identità chiara, che però va al di là del sistema di gioco. Più che sistema ho cambiato principi domenica, mettendoci a specchio con il Torino. Con il Genoa potrebbe non esserci la stessa esigenza. Cie ciuna serie di risultati utili per acquisire fiducia, abbiamo dovuto rimettere il piede nella zona calda per tirare fuori tutto quello che abbiamo. Credo che questa squadra non sia inferiore a nessuna delle altre squadre che ...

