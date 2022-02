Conferenza stampa Dionisi: «Dovremo concedere il meno possibile all’Inter» (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Le dichiarazioni L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni. SAN SIRO – «Ricordi? Quello è il passato, pensiamo al presente. Domani giocheremo contro una squadra forte, basta guardare la classifica. I dati dicono che l’Inter se non è la più forte è una delle più forti». VANTAGGI – «Veniamo da due prestazioni positive e questo trend lo dobbiamo mantenere nell’atteggiamento perché la prestazione è una conseguenza. E per atteggiamento intendo con e senza palla, su questo siamo stati altalenanti. Nelle ultime due gare non lo siamo stati». SCAMACCA E RASPADORI – «Non giochiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore del Sassuolo Alessioha parlato inalla vigilia del match contro l’Inter. Le dichiarazioni L’allenatore del Sassuolo Alessioha parlato inalla vigilia del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni. SAN SIRO – «Ricordi? Quello è il passato, pensiamo al presente. Domani giocheremo contro una squadra forte, basta guardare la classifica. I dati dicono che l’Inter se non è la più forte è una delle più forti». VANTAGGI – «Veniamo da due prestazioni positive e questo trend lo dobbiamo mantenere nell’atteggiamento perché la prestazione è una conseguenza. E per atteggiamento intendo con e senza palla, su questo siamo stati altalenanti. Nelle ultime due gare non lo siamo stati». SCAMACCA E RASPADORI – «Non giochiamo ...

