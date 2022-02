Cagliari, Dalbert: “Mazzarri come un padre, col Napoli possiamo giocarcela” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Ci siamo rimessi in pista e stanno arrivando i risultati, la strada per la salvezza è quella giusta“. Parole cariche di ottimismo quelle di Henrique Dalbert, giocatore del Cagliari in prestito dall’Inter, in un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport in edicola sabato 19 febbraio. “Qui siamo una famiglia unita, mi alleno con serenità – ha spiegato Dalbert -. Inizialmente qualche episodio ci è andato contro, con il mister abbiamo continuato a lavorare e la vittoria ha migliorato l’umore. Il calcio è gioia e i successi ti fanno stare meglio. Mister Mazzarri ci parla sempre quasi come fosse un padre. Ho sempre sentito grande fiducia da parte sua, questo mi ha aiutato e dato tranquillità. Se me lo chiedesse giocherei anche in porta“. “Esterno o mezzala? ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Ci siamo rimessi in pista e stanno arrivando i risultati, la strada per la salvezza è quella giusta“. Parole cariche di ottimismo quelle di Henrique, giocatore delin prestito dall’Inter, in un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport in edicola sabato 19 febbraio. “Qui siamo una famiglia unita, mi alleno con serenità – ha spiegato-. Inizialmente qualche episodio ci è andato contro, con il mister abbiamo continuato a lavorare e la vittoria ha migliorato l’umore. Il calcio è gioia e i successi ti fanno stare meglio. Misterci parla sempre quasifosse un. Ho sempre sentito grande fiducia da parte sua, questo mi ha aiutato e dato tranquillità. Se me lo chiedesse giocherei anche in porta“. “Esterno o mezzala? ...

