Una Vita, anticipazioni 19 febbraio: Anabel e Miguel litigano ancora per Aurelio. Inaspettata richiesta di Lolita a Natalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 19 febbraio: cosa succederè nel mega – appuntamento di domani, a partire dalle 14:40. Una Vita, anticipazioni 19 febbraio: Alodia, invidiosa di Arantxa, studia uno stratagemma L’affetto che José e Bellita dimostrano ad Arantxa, ingelosisce Alodia. Così la ragazza si mostra insofferente, in modo che i padroni la rispettino di più. I coniugi Dominguez si accorgeranno del cambiamento nella cameriera? Miguel litiga di nuovo con Anabel a causa di Aurelio Continuano le ansie di Miguel per il rapporto che si sta creando tra Anabel ed Aurelio. Ne parla con la ragazza, ma tutto finisce nuovamente in collera. Soledad racconta a Marcos ciò che ha detto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una19: cosa succederè nel mega – appuntamento di domani, a partire dalle 14:40. Una19: Alodia, invidiosa di Arantxa, studia uno stratagemma L’affetto che José e Bellita dimostrano ad Arantxa, ingelosisce Alodia. Così la ragazza si mostra insofferente, in modo che i padroni la rispettino di più. I coniugi Dominguez si accorgeranno del cambiamento nella cameriera?litiga di nuovo cona causa diContinuano le ansie diper il rapporto che si sta creando traed. Ne parla con la ragazza, ma tutto finisce nuovamente in collera. Soledad racconta a Marcos ciò che ha detto ...

