Ultime Notizie Roma del 18-02-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura di incidente ad un traghetto questa notte in viaggio da Corfù a Brindisi un incendio è scoppiato a bordo dell’europeo Olimpia della Lines di fame ci sono sviluppati a bordo circa 10 miglia a nord dell’isola di capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4:30 del mattino tutti i 239 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di salvataggio ha ritrovato il viceministro per la navigazione Greco precisando che stanno tutti bene mi sopporta il traghetto in fiamme sono arrivate cinque imbarcazioni della Guardia Costiera greca e altre navi private che si trovavano nella zona si sono unite alle operazioni di salvataggio continuano a scendere in Italia i parametri epidemiologici di incidente ed RT in particolare ...