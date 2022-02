Ucraina | esplosione nel Donetsk Putin allarmato | gli Usa | ' Una messinscena'

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di Donetsk, nell'Ucraina orientale, vicino al palazzo d… - rtl1025 : ?? Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di #Donetsk. Lo riferisce il corrispondente della russa RIA Novosti #Ucraina - MediasetTgcom24 : Media: forte esplosione nel centro di Donetsk #mosca #ministerodelladifesaucraino #crimea #russia #crisiucraina… - Rita6942 : RT @dariodangelo91: ??Avvertita una seconda esplosione nell'autoproclamata Repubblica popolare di #Luhansk. La situazione sta precipitando.… - FrancoAndrea11 : RT @DanieleDann1: ?? #Ucraina: Una potente esplosione è avvenuta a #Luhansk. Si tratterebbe di un gasdotto. #news @Emergenza24 #Russia #Donb… -

E intanto la situazione nelle regioni orientali dell'si fa sempre più incandescente. Poche ore prime dell'dell'autobomba, le regioni separatiste, Donetsk e Lugansk, avevano ...Sabato esercitazioni con militari e missili Altissima tensione nell'dell'est con qualcosa come 52 violazioni del cessate il fuoco in un giorno, tra cui l'di un'auto al centro di ...LUHANSK. È stato avvertito un forte boato nella città di Luhansk, in Ucraina. Sui social sono stati diffusi alcuni video che mostrano una potente esplosione visibile anche da lontano. Le cause sono ...Terza guerra mondiale per la crisi Ucraina-Russia? Esplosione a Donetsk, ma Usa: “Azione simulata”. Accuse a Mosca per gli ultimi cyber attacchi contro Kiev La potente esplosione di un veicolo ...