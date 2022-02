Traffico Roma del 18-02-2022 ore 19:30 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziano rimondi Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale restano code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e la manina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in via del Trullo per intervento sul gasdotto resta chiuso il tratto tra via di Monte Cucco e via Portuense nelle due direzioni lavori di notte su via Ardeatina fino al 25 febbraio in fascia oraria 20:36 chiuso il tratto tra via della Cecchignola e via di Tor Carbone In quest’ultima direzione si lavora di notte anche su via Pontina tra le 22 e le sedi domani mattina la strada sarà chiusa tra Tor de’ Cenci e Castel Romano ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano rimondiin diminuzione sulla principale rete viaria della capitale restano code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e la manina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in via del Trullo per intervento sul gasdotto resta chiuso il tratto tra via di Monte Cucco e via Portuense nelle due direzioni lavori di notte su via Ardeatina fino al 25 febbraio in fascia oraria 20:36 chiuso il tratto tra via della Cecchignola e via di Tor Carbone In quest’ultima direzione si lavora di notte anche su via Pontina tra le 22 e le sedi domani mattina la strada sarà chiusa tra Tor de’ Cenci e Castelno ...

