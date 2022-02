Timothée Chalamet, il sosia dell'attore: "Neanche mia nonna riesce a notare la differenza" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il sosia di Timothée Chalamet ha recentemente rivelato che Neanche sua nonna riesce a notare la differenza tra il nipote e la star di Call Me By Your Name. Un sosia di Timothée Chalamet assomiglia così tanto all'attore hollywoodiano che afferma di essere stato rimosso da un sito di incontri per aver "impersonato" il celeberrimo rubacuori ventiseienne: Nicolas Hal Nercolini è un modello di Curitiba, Brasile, e secondo molte persone somiglia sorprendentemente alla star di Dune. I due hanno la stessa età e, grazie al successo ottenuto da Timothee negli ultimi anni, Nicolas ha detto che sempre più persone gli hanno fatto notare quanto assomigli all'A-lister ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildiha recentemente rivelato chesualatra il nipote e la star di Call Me By Your Name. Undiassomiglia così tanto all'hollywoodiano che afferma di essere stato rimosso da un sito di incontri per aver "impersonato" il celeberrimo rubacuori ventiseienne: Nicolas Hal Nercolini è un moo di Curitiba, Brasile, e secondo molte persone somiglia sorprendentemente alla star di Dune. I due hanno la stessa età e, grazie al successo ottenuto da Timothee negli ultimi anni, Nicolas ha detto che sempre più persone gli hanno fattoquanto assomigli all'A-lister ...

Advertising

glossverse : immaginate essere una figlia d’arte, it girl, che vive tra Parigi e NY e che se la fa pure con Timothee Chalamet - be4_trix_ : possono fare un nuovo film enemies to lovers con timothée chalamet come protagonista ??? - low_clid : @lxcreziaa Ok da adesso ho una nuova celebrity crush insieme a Timothee Chalamet - greloveslou : comunque per me ormai @strano_quello è timothée chalamet punto. - moviestruckers : #Wonka: #TimothéeChalamet in un nuovo video dal set -

Ultime Notizie dalla rete : Timothée Chalamet Wonka: ecco Timothèe Chalamet nel personaggio in un video dal set! Sono iniziate le riprese dell'atteso Wonka , il nuovo film che vedrà protagonista Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka , l'intramontabile personaggio de Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato dal romanzo di Roald Dahl . L'ultimo filmato dal set sembra mostrare vari bambini ...

Wonka: Timothée Chalamet nel personaggio in un video dal set Non è chiaro esattamente dove dovrebbe essere ambientata la scena, ma le immagini rubate offrono ai fan nuovi dettagli del personaggio nella versione di Timothée Chalamet . Wonka uscirà al cinema il ...

Festival di Venezia, l'arrivo di Timothée Chalamet e le altre star al Lido Sky Tg24 Sono iniziate le riprese dell'atteso Wonka , il nuovo film che vedrà protagonistanei panni di Willy Wonka , l'intramontabile personaggio de Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato dal romanzo di Roald Dahl . L'ultimo filmato dal set sembra mostrare vari bambini ...Non è chiaro esattamente dove dovrebbe essere ambientata la scena, ma le immagini rubate offrono ai fan nuovi dettagli del personaggio nella versione di. Wonka uscirà al cinema il ...