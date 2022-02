Thor: Love and Thunder, primo sguardo a Thor e Jane Foster nelle action figure (Di venerdì 18 febbraio 2022) Diamo uno sguardo ravvicinato ai costumi di Thor e Jane Foster versione Mighty Thor grazie alle nuove action figure dedicate al film Marvel Thor: Love and Thunder. La sinergia tra Marvel e S.H. Figuarts ci offre un primo sguardo ai protagonisti di Thor: Love and Thunder, Thor e Jane Foster, grazie a una nuova linea di action figure che ritraggono la coppia di innamorati. La collezione di S.H. Figuarts dedicata a Thor: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Diamo unoravvicinato ai costumi diversione Mightygrazie alle nuovededicate al film Marveland. La sinergia tra Marvel e S.H. Figuarts ci offre unai protagonisti diand, grazie a una nuova linea diche ritraggono la coppia di innamorati. La collezione di S.H. Figuarts dedicata a: ...

Advertising

Friezagirl1 : RT @LokiBaggins: Ma pensiamo alle cose belle, palese tra poco metteranno il trailer di thor love and thunder e sinceramente non vedo l’ora - ph_pluton : RT @LokiBaggins: Ma pensiamo alle cose belle, palese tra poco metteranno il trailer di thor love and thunder e sinceramente non vedo l’ora - LokiBaggins : Ma pensiamo alle cose belle, palese tra poco metteranno il trailer di thor love and thunder e sinceramente non vedo l’ora - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, una nuova occhiata alla Jane Foster di Natalie Portman - JustNerd_IT : Thor: Love and Thunder, la figure della Potente Thor rivela l'aspetto di Jane Foster - Leggi l'articolo completo su… -