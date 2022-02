Shiffrin | dal flop a Pechino agli insulti degli hater | ' Tornerò a vincere'

Advertising

PvtGunnerHeath : RT @azzurridigloria: ?? BRONZOOOOOOOOOOO ?? @ItaliaTeam_it torna sul podio della combinata alpina, a 66 anni dal bronzo di Giuliana #Minuzzo… - Sport_Fair : Sofia #Goggia dal cuore d'oro Un regalo speciale per Mikaela #Shiffrin prima della combinata - corradone91 : RT @azzurridigloria: ?? BRONZOOOOOOOOOOO ?? @ItaliaTeam_it torna sul podio della combinata alpina, a 66 anni dal bronzo di Giuliana #Minuzzo… - azzurridigloria : ?? BRONZOOOOOOOOOOO ?? @ItaliaTeam_it torna sul podio della combinata alpina, a 66 anni dal bronzo di Giuliana… -

Ultime Notizie dalla rete : Shiffrin dal

Anche qui il ruolo della Federazione sarà fondamentale, a partirere instaurare un dialogo all'... Stessa cosa per una campionessa straordinaria come Mikaela. Nessuna come lei alla sua età, ...... due d'oro e una d'argento, 6 Mondiali, più due secondi e tre terzi posti, oltre a tre Coppe del Mondo generali e otto di specialità: è l' incredibile palmares di Mikaela, fuoriclasse ...PECHINO (Cina) - Tre medaglie olimpiche, due d'oro e una d'argento, 6 Mondiali, più due secondi e tre terzi posti, oltre a tre Coppe del Mondo generali e otto di specialità: è l'incredibile palmares ...Shiffrin a trazione Goggia ha fatto bene nella prima manche di discesa, ma poi, cambiati gli sci, è stata tradita di nuovo, dal fuoco amico dello slalom, la sua disciplina d’elezione. Un giro a vuoto ...