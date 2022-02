Roma | blitz della polizia a Termini | pioggia di multe e chiusure VIDEO e FOTO

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Continuano i controlli nella zona urbanacapitale: nello specifico nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, sono state controllate le areeStazionee di via Giolitti. Molte le forze dell’ordine che hanno collaborato:di Stato , Carabinieri, Guardia di Finanza eLocale. L’obiettivo è stato quello di contrastare e fronteggiare l’illegalità, soprattutto quella dei reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, il controllo degli esercizi commerciali e degli stranieri irregolari. Il bilancio è di 2 persone arrestate, 16 esercizi sanzionati e un totale, per le contravvenzioni, di 19.400 euro., controlli a tappeto delle forze dell’ordine Nello specifico, per i controlli antidroga, sono stati mobilitati degli ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, blitz della polizia a Termini: pioggia di multe e chiusure - fabbri333 : RT @ilriformista: Tra gli arrestati ci sono anche due carabinieri accusati di avere rivelato notizie coperte da segreto #roma - DimitrisNakkas : RT @tg2rai: La 'ndrangheta alle porte di #Roma. Un maxi blitz ha portato a 65 arresti - tg2rai : La 'ndrangheta alle porte di #Roma. Un maxi blitz ha portato a 65 arresti - albertomelloni : RT @agnese_palmucci: Oggi a #Roma doppio blitz contro la #ndrangheta. Sessantacinque arresti sul litorale sud tra Anzio e Nettuno, tra cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz

La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto aper coordinare l'intervento. La Guardia costiera italiana ...... il bimbo marocchino di 5 anni rimasto intrappolato in un pozzo e morto dopo 4 giorni, ed anche la vicenda di Alfredino Rampi accaduto in Italia, precisamente a Vermicino in provincia di, 40 ...Continuano i controlli nella zona urbana della capitale: nello specifico nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, sono state controllate le aree della Stazione Termini e di via Giolitti.Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha convocato le forze di polizia e, in evidenza sta studiando il caso dei Comuni di Anzio e Nettuno, dopo il blitz condotto oggi dai carabinieri sul litorale ...