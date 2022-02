Rifiuti dalla Tunisia a Persano: FdI, Forza Italia e M5S contestano De Luca (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Rifiuti dalla Tunisia verso Persano: anche il ‘fuoco amico’ su De Luca. A fare pressione sul Governatore, il consigliere regionale Michele Cammarano del Movimento 5 Stelle. Dichiara: “Mercoledì mattina abbiamo visitato i luoghi dove verranno stoccati i Rifiuti illegalmente spediti in Tunisia. Parliamo di almeno 200 container di Rifiuti che arriveranno al porto di Salerno dalla Tunisia e che ora saranno stoccati nell’area militare di Persano, nel Comune di Serre, un’area di grande pregio naturalistico. In queste ore ho depositato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale per chiedere di rendere pubblico il cronoprogramma relativo agli impegni presi, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –verso: anche il ‘fuoco amico’ su De. A fare pressione sul Governatore, il consigliere regionale Michele Cammarano del Movimento 5 Stelle. Dichiara: “Mercoledì mattina abbiamo visitato i luoghi dove verranno stoccati iillegalmente spediti in. Parliamo di almeno 200 container diche arriveranno al porto di Salernoe che ora saranno stoccati nell’area militare di, nel Comune di Serre, un’area di grande pregio naturalistico. In queste ore ho depositato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale per chiedere di rendere pubblico il cronoprogramma relativo agli impegni presi, ...

Advertising

Tg3web : La foto di un bambino intento a leggere, seduto sul bordo di un cassonetto dei rifiuti, in un campo profughi in Lib… - anteprima24 : ** Rifiuti dalla Tunisia a Persano: FdI, Forza Italia e M5S contestano De Luca ** - radioalfa : a comunità di Serre dice no ai rifiuti provenienti dalla Tunisia. A Radio Alfa il sindaco Mennella - ptvtelenostra : RIFIUTI DALLA TUNISIA, DE LUCA: GOVERNO DICA GRAZIE ALLA CAMPANIA - - salvo97midolo : 'Sulla possibilità che il prossimo governo possa bloccare [...] termovalorizzatori [...]:«Chi vuole stare dalla par… -