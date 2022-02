Ragusa via Roma | Territorio | si butta all’aria

robdeangeliss : Ragusa, sequestrata l'azienda del clan che 'imponeva' la raccolta della plastica delle serre - marcosartirio : ANNA DA RAGUSA LA PRIMA A TROVARE IL CORAGGIO DI RACCONTARE LA SUA STOR... - Leccezionaleit : Giudice Sportivo, squalificato Gargiulo. Il centrocampista del Lecce salta il Crotone. Entra invece in diffida Luci… - Alessia15_45 : ANNA DA RAGUSA LA PRIMA A TROVARE IL CORAGGIO DI RACCONTARE LA SUA STOR... - Sicur_Ambiente : ??Vittoria, incidente nella notte, scontro tra auto e moto, due feriti ?Gli operatori di Sicurezza e Ambiente sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa via

...si sarebbe 'avvalso della capacità intimidatrice del clan per monopolizzare la raccolta delle plastiche dismesse dalle serre in provincia di, imponendone ai coltivatori il conferimento in......(Cipess) quasi 5 milioni e mezzo di fondi che andranno a progetti presentati dai comuni di, ... Cuore ed in particolare indella Costituzione, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco e ...Nonostante la nostra Regione sia a statuto speciale dovrà allinearsi a quanto stabilito dagli emendamenti al ddl Concorrenza che introducono la riforma delle concessioni balneari a cui il Cdm ha dato ...Nell’ultima seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono state finanziate opere per 6,3 milia ...