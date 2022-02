Perchè Raffaella Fico è assente al GF Vip? L’ex gieffina interviene (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’esperienza di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip è stata breve ma non particolarmente intensa. Sebbene abbia cercato di esporsi in ogni dinamica iniziale del reality, il pubblico non l’ha premiata, portandola all’eliminazione. I ‘fuoriusciti’ dalla Casa, a rotazione sono presenti in studio, ma della Fico si sono da tempo perse le tracce, come mai?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’esperienza dial Grande Fratelloè stata breve ma non particolarmente intensa. Sebbene abbia cercato di esporsi in ogni dinamica iniziale del reality, il pubblico non l’ha premiata, portandola all’eliminazione. I ‘fuoriusciti’ dalla Casa, a rotazione sono presenti in studio, ma dellasi sono da tempo perse le tracce, come mai?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Perchè Raffaella Fico è assente al GF Vip? L’ex gieffina interviene #gfvip - Giusy63969374 : @MondoTV241 A me Raffaella piaceva molto perché non lasciava passare niente, ma sempre con eleganza e educazione #gfvip - ParliamoDiNews : Raffaella Fico: perché è sparita dal GF Vip | Gossip Blog #raffaella #fico #perché #sparita #gossip #blog - Loredan18318646 : RT @Iostocon_Me: Ma Soleil che dice che Miriana è stata fuori luogo perché ha esultato per Lulú in finale? Qualcuno le vuole ricordare la s… - MondoTV241 : Ecco perchè Raffaella Fico non è più presente negli studi del GF Vip 'Tante cattiverie su di me' #raffaellafico… -