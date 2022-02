Omicron, vi spiego perché non ho pubblicato una fake news (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lungi da noi voler impartire a chicchessia lezioni di giornalismo. Domine non sum dignus. E poi a tutti può capitare di scivolare su una buccia di banana. Però se ti metti a fare le pulci agli altri, ti spacci per debunker o cacciatore di bufale, allora bisognerebbe almeno fare un po’ di attenzione. E magari cercare di capire bene il testo che si vuole contestare. Sia chiaro: siamo contenti che il “Domani” legga il nostro sito e abbia voluto informare i suoi non numerosissimi lettori di un pezzo pubblicato su queste pagine. Visto però che ci accusa di aver scritto una “notizia totalmente falsa”, un paio di precisazioni occorre farle. L’articolo sotto accusa raccontava le rivelazioni della dottoressa Angelique Coetzee sulle pressioni che sostiene di aver ricevuto da colleghi e Paesi stranieri per non dire al mondo che Omicron produce effetti “lievi” ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lungi da noi voler impartire a chicchessia lezioni di giornalismo. Domine non sum dignus. E poi a tutti può capitare di scivolare su una buccia di banana. Però se ti metti a fare le pulci agli altri, ti spacci per debunker o cacciatore di bufale, allora bisognerebbe almeno fare un po’ di attenzione. E magari cercare di capire bene il testo che si vuole contestare. Sia chiaro: siamo contenti che il “Domani” legga il nostro sito e abbia voluto informare i suoi non numerosissimi lettori di un pezzosu queste pagine. Visto però che ci accusa di aver scritto una “notizia totalmente falsa”, un paio di precisazioni occorre farle. L’articolo sotto accusa raccontava le rivelazioni della dottoressa Angelique Coetzee sulle pressioni che sostiene di aver ricevuto da colleghi e Paesi stranieri per non dire al mondo cheproduce effetti “lievi” ...

