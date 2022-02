Montecitorio | la Gioconda Torlonia è davvero di Leonardo?

Advertising

borghi_claudio : Si sono svegliati adesso. A @CandianiStefano dovrebbero fare un monumento (o dare subito il Ministero dei Beni Cult… - SkyTG24 : #Roma, scoperta Gioconda a Montecitorio: potrebbe essere di Leonardo - repubblica : Roma scopre di avere La Gioconda, era nascosta in un deposito a Montecitorio: 'Potrebbe essere di Leonardo' [di Car… - paradoxMKD : RT @borghi_claudio: Si sono svegliati adesso. A @CandianiStefano dovrebbero fare un monumento (o dare subito il Ministero dei Beni Cultural… - DarkAngel_DA00 : RT @borghi_claudio: Si sono svegliati adesso. A @CandianiStefano dovrebbero fare un monumento (o dare subito il Ministero dei Beni Cultural… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio Gioconda

Una scoperta davvero interessante e curiosa quella fatta a, a Roma. In un deposito è stata trovata una copia esatta delladi Leonardo. Fin qui nulla di così stupefacente, se non fosse che il dipinto sia davvero molto simile all'originale ...E se anche Roma avesse la sua? Sono in molti a porsi questa domanda dopo l'uscita della notizia sulla copia del celebre dipinto di Leonardo custodita dal 1925 in un deposito die ignorato fino al 2019. Oltre ...Fa discutere gli studiosi la notizia di una seconda “Gioconda”, copia di quella del Louvre, custodita a Roma, in deposito a Montecitorio, dove è arrivata nel 1925 dal museo di arte antica di Palazzo ...Si chiama Gioconda Torlonia, misura 70 centimetri per 50 ... Il passaggio successivo è stato la consegna a Montecitorio nel 1927. È qui che il questore Francesco D’Uva (M5S), che ne sostiene ...