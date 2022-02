Love is in the air, trama 18 febbraio: Eda e Serkan si sposano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il sogno d'amore di Eda Yildiz e Serkan Bolat finalmente diventerà realtà. I due innamorati, infatti, stando alla trama di oggi, venerdì 18 febbraio, diventeranno ufficialmente marito e moglie. L'architetto ha progettato un piano dettagliato per stupire la sua amata e ha organizzato una sorpresa perfetta per lei. Il giovane, infatti, ha invitato Eda a cena con l'obiettivo di farle la proposta di matrimonio, ma diversi impedimenti hanno davvero reso tutto più difficile. Alla fine, però, Serkan ha raggiunto il suo scopo, si è inginocchiato ai piedi della Yildiz e le ha fatto sia un'appassionata dichiarazione d'amore sia una inaspettata proposta di matrimonio alla quale la paesaggista ha riposto di sì. A quel punto, Eda ha spiegato a Serkan che sarebbe stata pronta a sposarlo in quello stesso momento e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il sogno d'amore di Eda Yildiz eBolat finalmente diventerà realtà. I due innamorati, infatti, stando alladi oggi, venerdì 18, diventeranno ufficialmente marito e moglie. L'architetto ha progettato un piano dettagliato per stupire la sua amata e ha organizzato una sorpresa perfetta per lei. Il giovane, infatti, ha invitato Eda a cena con l'obiettivo di farle la proposta di matrimonio, ma diversi impedimenti hanno davvero reso tutto più difficile. Alla fine, però,ha raggiunto il suo scopo, si è inginocchiato ai piedi della Yildiz e le ha fatto sia un'appassionata dichiarazione d'amore sia una inaspettata proposta di matrimonio alla quale la paesaggista ha riposto di sì. A quel punto, Eda ha spiegato ache sarebbe stata pronta a sposarlo in quello stesso momento e ...

Advertising

AmiciUfficiale : Love is in the air anche per Alex che riceve un regalo davvero speciale da Cosmary ?? #Amici21 - acmilan : ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con… - Atalanta_BC : Amore atalantino nell’aria ?? Buon #SanValentino ???? Nerazzurri love is in the air ?? Happy #ValentinesDay ??… - the_nise_ : RT @soansiosaa: MAMMA MIA ENRICO E TERESA STONG TUTT I LOVE YOU #DocNelleTueMani2 - lovebotshua : sparks were long gone bc of the long waitfjdjfjfkkd i still love the drama tho hhhshsjdjsjdd -