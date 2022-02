LIVE Speed skating, 1000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: il polacco Michalski davanti a tutti, quinto Bosa (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 10.00 Ora la preparazione del ghiaccio in vista delle ultime batterie. 9.59 Male anche il giapponese Kojima, nono, mentre il norvegese Johansson chiude 17esimo. 9.55 Tempi altissimi per entrambi, ben oltre la decima posizione. 9.54 Partenza a rilento per il tedesco Dufter ed il canadese Gelinas, ora dovranno dare il massimo. 9.52 Crolla un po’ il giovane americano, che chiude in 1:09.12, quarto davanti a Bosa. Tempo altissimo per il coreano Kim. 9.51 L’americano Stolz è molto vicino ai tempi dei primi dopo 200 metri. 9.48 Secondo tempo per il russo, che arriva stremato in 1:08.87 a tre decimi da Michalski. 9.46 E’ ora il momento del russo Kulizhnikov, opposto al belga Voste. 9.44 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 10.00 Ora la preparazione del ghiaccio in vista delle ultime batterie. 9.59 Male anche il giapponese Kojima, nono, mentre il norvegese Johansson chiude 17esimo. 9.55 Tempi altissimi per entrambi, ben oltre la decima posizione. 9.54 Partenza a rilento per il tedesco Dufter ed il canadese Gelinas, ora dovranno dare il massimo. 9.52 Crolla un po’ il giovane americano, che chiude in 1:09.12, quarto. Tempo altissimo per il coreano Kim. 9.51 L’americano Stolz è molto vicino ai tempi dei primi dopo 200. 9.48 Secondo tempo per il russo, che arriva stremato in 1:08.87 a tre decimi da. 9.46 E’ ora il momento del russo Kulizhnikov, opposto al belga Voste. 9.44 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Speed skating 1000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si parte David Bosa cerca un piazzamento di prestigio -… - sportface2016 : ?? #Live #Pattinaggiodivelocità - 1000 metri maschili Tutto pronto sul ghiaccio del National Speed Skating Oval p… - infoitsport : LIVE Speed skating, 1000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: David Bosa cerca un piazzamento di prestigio - infoitsport : LIVE Speed skating, 1000 metri donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara molto incerta, Takagi momentaneamente in testa… - infoitsport : LIVE Speed skating, 1000 metri donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro per Takagi con record olimpico! Seconda Leerdam… -