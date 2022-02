La pandemia rallenta ancora | ora l' Rt è a 0 | 77 Piemonte | Abruzzo e Valle d' Aosta verso il giallo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Monitoraggio settimanale dell'Iss: giù anche i ricoveri. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 22,2 per cento rispetto il 26,5 per cento di una settimana fa

... che ha prevalso tra 2014 e 2019, potrebbe non riemergere neppure dopo la fine della". ... I buoni risultati di Kering fanno da traino al settore del lusso che comunquedai massimi di ...ROMA - Lae i dati del monitoraggio settimanale confermano l'andamento degli ultimi giorni. Iss e ministero della Salute spiegano che continua il calo dell'Rt e dell'incidenza dei casi Covid - ...EPT Praga, con la pandemia che sembra stia rallentando si torna finalmente a parlare di grande poker live. L’European Poker Tour ha infatti confermato le date per l’impegno in Repubblica Ceca. Non ci ...Ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità Rt in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale, per il periodo 11-17 febbraio e secondo i dati del ...