Infortunio Criscito, lesione muscolare: brutta tegola in casa Genoa (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Il capitano out almeno per le prossime due partite brutta tegola in casa Genoa. Si è fermato Mimmo Criscito che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha subito una lesione muscolare e salterà sicuramente la gara di Venezia e la successiva sfida con l'Inter di venerdì prossimo. Il capitano rossoblu era appena rientrato da un lungo stop. L'articolo proviene da Calcio News 24.

