Incendio su una nave Italia - Grecia, 12 persone non sono ancora state trovate (Di venerdì 18 febbraio 2022) La nave e l'incidente - Secondo la polizia portuale greca, 'il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave'. A bordo dell'imbarcazione, partita dal porto greco di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lae l'incidente - Secondo la polizia portuale greca, 'il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la'. A bordo dell'imbarcazione, partita dal porto greco di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Lo Stato ipoteca il Teatro Petruzzelli per 43 milioni di euro, una cifra pari al credito vantato per i cost… - emergenzavvf : #13febbraio, 39 anni fa l’#incendio del cinema Statuto a #Torino. Dopo quella drammatica esperienza cambiarono le n… - Majden3 : RT @P_M_1960: Un incendio è scoppiato venerdì su una nave di linea battente bandiera italiana con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggi… - PatriziaCarrie3 : RT @MediasetTgcom24: Incendio su una nave Italia-Grecia, 12 persone non sono ancora state trovate #igoumenitsa #euroferryolympia #marionio… -