I quotidiani promuovono Fabian: il calcio nella sua eleganza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Uno dei migliori in campo, per il Napoli, contro il Barcellona, è stato sicuramente Fabian Ruiz. Il Corriere dello Sport, nelle sue pagelle, esalta la prestazione dello spagnolo al Camp Nou, anche se in pagella il voto è poco più che sufficiente, 6m5. "Il calcio nella sua eleganza: non corre, danza; non tocca, ricama (anche d'esterno sinistro). nella ripresa, qualche errorino nelle uscite e una fatica a contenere le incursioni altrui". La Gazzetta dello Sport conferma il 6,5 in pagella. "L'emozione iniziale per l'ex Betis è forte. Poi stringe i denti sul fenomeno Nico. E sale di rendimento, anche soffrendo". Stesso voto per il Corriere della Sera. La Repubblica, invece, si spinge al 7. L'articolo ilNapolista.

