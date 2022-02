I genitori volevano sangue "no vax", il bimbo è stato operato (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ stato operato martedì al Sant'Orsola di Bologna il bimbo di due anni, cardiopatico, finito al centro di uno scontro legale tra l’ospedale e la famiglia, residente nel Modenese, che per sottoporre... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’martedì al Sant'Orsola di Bologna ildi due anni, cardiopatico, finito al centro di uno scontro legale tra l’ospedale e la famiglia, residente nel Modenese, che per sottoporre...

