Grande Fratello Vip 6: un uomo fa irruzione in studio durante la diretta (Di venerdì 18 febbraio 2022) irruzione al Grande Fratello Vip 6 Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e come sappiamo non sono mancate grandi emozioni. Protagonisti indiscussi della serata sono stati nuovamente Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, che hanno avuto l’ennesimo confronto di chiarimento. Ma non solo. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022)alVip 6 Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata delVip 6, e come sappiamo non sono mancate grandi emozioni. Protagonisti indiscussi della serata sono stati nuovamente Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, che hanno avuto l’ennesimo confronto di chiarimento. Ma non solo. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - GrandeFratello : Alfonso legge il comunicato di Grande Fratello: è necessario un intervento in seguito al comportamento di Alessandr… - Susy__Susy : GRANDE FRATELLO COME MAI NON RICHIAMI ALEX ALL'ORDINE.VISTO CHE STA RACCONTANDO CHE HA PARLATO CON IL MARITO DI MAN… - musaichnus : RT @believeinmusic_: ho acceso la tv e su canale cinque ci sono ancora quei poveri cristi dentro la casa del grande fratello, ormai penso c… - candygirl453455 : RT @domanidai: #gfvip #jeru Noi a inizio Noi alla Grande Fratello fine -