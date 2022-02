Fuori Kessié, dentro Renato Sanches: contatti in vista e nodo ingaggio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il portoghese è la prima scelta del Milan: il costo dell'operazione si aggira sui 20 milioni di euro. Leggi su 90min (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il portoghese è la prima scelta del Milan: il costo dell'operazione si aggira sui 20 milioni di euro.

Ultime Notizie dalla rete : Fuori Kessié Franck Kessie, dopo i fischi Inter o Barcellona? Contromossa - Milan, un top - player per sostituirlo: fuori il nome Milan - Franck Kessie : il matrimonio, come si sa già da tempo, è alla fine. Se i tifosi rossoneri hanno capito che l'addio dell'ivoriano è alle porte, con conseguenti fischi di San Siro rivolti nei ...

Mediaset rivela cosa offrirà il Milan a Ibra per rinnovare - Top News In attesa che recuperi dal problema muscolare che lo tiene fuori dalla gara con la Juve, per Ibrahimovic a tener banco è il tema sul possibile rinnovo di contratto. Maldini e Gazidis hanno sempre detto che è un falso problema, che decideranno più in là e che ...

Milan-Roma: Kessié, Bennacer e Ballo Touré saranno indisponibili Il Romanista Milan - Franck Kessie : il matrimonio, come si sa già da tempo, è alla fine. Se i tifosi rossoneri hanno capito che l'addio dell'ivoriano è alle porte, con conseguenti fischi di San Siro rivolti nei ...In attesa che recuperi dal problema muscolare che lo tienedalla gara con la Juve, per Ibrahimovic a tener banco è il tema sul possibile rinnovo di contratto. Maldini e Gazidis hanno sempre detto che è un falso problema, che decideranno più in là e che ...