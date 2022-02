Formula 1, Austin rinnova il contratto: GP Usa in Texas fino al 2026 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Annuncio ufficiale della Formula 1, che ha comunicato il rinnovo di contratto con Austin che rimane così la sede del Gran Premio degli Stati Uniti fino almeno al 2026. Ad esprimere la soddisfazione dell’accordo raggiunto è Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1: “Siamo contenti di tornare ad Austin fin dal prossimo ottobre, si tratta di una delle piste e delle città preferite dai piloti – spiega – Ringrazio il comitato promotore per l’entusiasmo e l’impegno, insieme a loro continuiamo a far crescere il nostro sport negli Stati Uniti anche grazie al successo di Netflix e l’incredibile 2021 del Mondiale.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Annuncio ufficiale della1, che ha comunicato il rinnovo diconche rimane così la sede del Gran Premio degli Stati Unitialmeno al. Ad esprimere la soddisfazione dell’accordo raggiunto è Stefano Domenicali, Presidente e CEO di1: “Siamo contenti di tornare adfin dal prossimo ottobre, si tratta di una delle piste e delle città preferite dai piloti – spiega – Ringrazio il comitato promotore per l’entusiasmo e l’impegno, insieme a loro continuiamo a far crescere il nostro sport negli Stati Uniti anche grazie al successo di Netflix e l’incredibile 2021 del Mondiale.” SportFace.

