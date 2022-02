F1, Ferrari in pista a Fiorano per lo shakewdown – VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Ferrari F1-75 muove i suoi primi passi del 2022. Dopo essere stata presentata nella giornata di ieri, è tempo per la Rossa che sarà impegnata nel Mondiale di scendere in pista, e lo fa sul proprio tracciato a Fiorano, come vuole la tradizione. Un’auto bella, innovativa, da molti considerata estrema, la F1-75 è stata impiegata per uno shakedown di 15 chilometri, con i primi giri che sono stati eseguiti dal monegasco Charles Leclerc. Non si è visto però molto, a causa della fitta nebbia che avvolgeva il circuito del modenese. Quello di oggi non è il vero e proprio Filming Day, che si svolgerà a Barcellona la prossima settimana; più che altro, si tratta di un primo approccio per Leclerc e Carlos Sainz per raccogliere informazioni sulla vettura e instaurare un po’ di confidenza con il mezzo che vorrà riportare in alto il Cavallino ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) LaF1-75 muove i suoi primi passi del 2022. Dopo essere stata presentata nella giornata di ieri, è tempo per la Rossa che sarà impegnata nel Mondiale di scendere in, e lo fa sul proprio tracciato a, come vuole la tradizione. Un’auto bella, innovativa, da molti considerata estrema, la F1-75 è stata impiegata per uno shakedown di 15 chilometri, con i primi giri che sono stati eseguiti dal monegasco Charles Leclerc. Non si è visto però molto, a causa della fitta nebbia che avvolgeva il circuito del modenese. Quello di oggi non è il vero e proprio Filming Day, che si svolgerà a Barcellona la prossima settimana; più che altro, si tratta di un primo approccio per Leclerc e Carlos Sainz per raccogliere informazioni sulla vettura e instaurare un po’ di confidenza con il mezzo che vorrà riportare in alto il Cavallino ...

