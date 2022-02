Dieta meteorismo menù | esempio cura immediata

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lacontro ilsi basa su unche prevede il consumo di alcuni alimenti che combattono il gonfiore addominale e non solo. Con il terminesi indica l’eccessiva presenza di gas nel tratto gastrointestinale. Ilè un disturbo molto diffuso nella popolazione di tutte le età. Si tratta di una fastidiosa sensazione di pienezza e tensione, estesa a tutto l’addome o circoscritta a una parte di esso, a volte associata ad un aumento visibile della circonferenza addominale. Il gonfiore può essere accompagnato da dolore e crampi addominali, in forma lieve o intensa, eruttazione e flatulenza. La produzione di gas nel tratto gastrointestinale è il naturale risultato del processo di digestione. È, quindi, un fenomeno del tutto normale. Il gas deriva principalmente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dieta meteorismo

Proiezioni di Borsa

Lapotrebbe giocare un ruolo importante e grazie ad alcuni cibi comuni potremmo dare una mano ... Degli ulteriori segnali di allarme potrebbero riguardare gonfiore,e dolori all'addome. ...... è proprio l'apporto di fibre, comunque indispensabile per l'organismo, a determinare il. Un ortaggio dai molteplici benefici che sarebbe indicato anche per chi segue unaipocalorica. ...Stiamo parlando dei legumi, alimenti così importanti per la nostra dieta che ogni anno il 10 febbraio si celebra ... Infine, se si soffre di meteorismo (aerofagia, flatulenza e gonfiore addominale) è ...Un recente studio ha dimostrato che seguire un’alimentazione sana dai primi mesi di gravidanza riduce il rischio di sviluppare il diabete gestazionale. Ecco tutto quello che c’è da sapere e i consigli ...