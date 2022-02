Bonus: via libera in Cdm a misure anti frodi su impianti rinnovabili (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e dei ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell'Economia e delle finanze Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Lo rende noto palazzo Chigi. Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei Bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e dei ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell'Economia e delle finanze Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha approvato un decreto-legge che introduceurgenti per il contrasto allein materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impida fonti. Lo rende noto palazzo Chigi. Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito deiedilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali ...

