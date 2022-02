Biden butta benzina sul fuoco: invasione russa a breve. L'Italia tenta di mediare (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aumenta la tensione tra Russia - Usa e Ucraina mentre si combatte nel Donbass: scambi di artiglieria e reciproche accuse tra le truppe ucraine e i separatisti filo - russi. 'Mosca dovrà reagire, anche ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aumenta la tensione tra Russia - Usa e Ucraina mentre si combatte nel Donbass: scambi di artiglieria e reciproche accuse tra le truppe ucraine e i separatisti filo - russi. 'Mosca dovrà reagire, anche ...

globalistIT : Gli americani si stanno impegnando seriamente (per la guerra) - VinzDeCarlo1 : ???? Se Joe Biden avesse qualcosa a che fare con lo spionaggio di Trump, cioè attraverso l'amministrazione di Obama,… - PietroPallott10 : Serve qualcuno che la butta in caciara questa lite tra #Biden e #Putin Uno come #Berlusconi ad esempio ?? - Civis_mundi1 : @conteDartagnan No mi sembra il discorso di un pazzo. E' un discorso minaccioso ma sicuramente non piu' di quello d… - danielebiondi72 : @petergomezblog @fattoquotidiano Biden è idiota,Putin si è stufato, butta male!!! -